«ПСЖ» нашел способ отомстить «Реалу» в случае перехода Мбаппе

«Пари Сен-Жермен» смирился с вероятным уходом нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». Во французском клубе уже нашли вариант, как отомстить испанцам за потенциальный переход. Об этом сообщает Realmadrid Exclusivo.

Как отмечает источник, парижане хотят переманить талантливого центрального защитника Лени Йоро, который также находится «на карандаше» у мадридского клуба. Сейчас 18-летний футболист выступает за «Лилль». «ПСЖ» видит в молодом игроке потенциал и уже в зимнее трансферное окно готов его приобрести. По сообщениям СМИ, Йоро ближе к переходу в «Реал», но французы попытаются изменить ситуацию в свою пользу.

В мае 2022 года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ». При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб так и не состоялся.

Как сообщали СМИ, летом 2023 года форвард отказался от перехода в мадридский клуб из-за того, что хотел получить бонусы за лояльность от «ПСЖ».

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