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Два российских хоккеиста претендуют на приз лучшего игрока НХЛ

Кучеров и Панарин стали претендентами на «Харт Трофи»

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Chris O'Meara/AP

Авторы официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) провели голосование на приз «Харт Трофи». Он вручается хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате.

По итогам голосования первое место журналисты отдали игроку «Колорадо Эвеланш» Натану Маккиннону. Он набрал 60 голосов. На второе место они определили российского нападающего «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова. За него свои голоса отдали 48 человек. Тройку замкнул нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (33). На четвертом месте расположился еще один россиянин – Артемий Панарин (32), на пятом месте Давид Пастрняк из «Бостона» (17).

Стоит отметить, что Кучеров единолично возглавляет гонку бомбардиров текущего сезона. Россиянин отметился 28 заброшенными шайбами и 47 результативными передачами в 44 матчах регулярного чемпионата. Вторым идет Натан Маккиннон (24+49). Тройку лидеров по этому показателю замыкает Давид Пастрняк (29+35). Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин располагается на четвертом месте. У него 60 набранных очков (27+33).

Ранее сообщалось, что дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Флориду».

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