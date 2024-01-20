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Теннисистка Калинская вышла в четвертый круг Australian Open

Калинская переиграла Стивенс и вышла в четвертый круг Australian Open

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Алексей Даничев/РИА Новости

Российская теннисистка Анна Калинская в матче третьего круга Australian Open обыграла представительницу США Слоан Стивенс.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 46 минут, завершилась со счетом 6:7, 6:1, 6:4.

Калинская выполнила пять эйсов, допустила одну двойную и 15 невынужденных ошибок, реализовала четыре брейк-пойнта из 14.

В четвертом круге Калинская сыграет с победительницей пары Анна Блинкова (Россия) — Ясмине Паолини (Италия).

Занимающая 75-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Калинская впервые в карьере играла в третьем круге на турнире «Большого шлема».

Российские теннисисты продолжают участвовать в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который они пропустили, стал Уимблдон в 2022 году. Из-за отказа организаторов допустить российских теннисистов на турнир были наложены санкции.

Действующей победительницей Australian Open является Арина Соболенко из Белоруссии, которая в финале обыграла представительницу Казахстана Анну Рыбакину.

Ранее первая ракетка России вылетела с Australian Open.

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