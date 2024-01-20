Экс-теннисист Ольховский об Андреевой: нужно бороться до последнего розыгрыша

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу Мирры Андреевой над француженкой Диан Парри в третьем круге Australian Open, отметив, что для него стала неожиданной развязка матча, передает Vprognoze.ru.

«Мирра — молодец. Она цеплялась за каждый мяч и продолжала играть. Это и принесло результат. Нужно бороться до последнего розыгрыша, что и сделала Андреева», — сказал Ольховский.

В матче 1/6 финала Australian Open — 2024 Андреева взяла верх над Парри со счетом 1:6, 6:1, 7:6. На турнире помимо Андреевой остались россиянки: Анна Блинкова, Анна Калинская и Мария Тимофеева.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает 47-е место. Россиянка дебютировала на взрослом уровне в мае 2022 года.

В следующем круге Андреева сыграет с Барборой Крейчиковой из Чехии. Встреча пройдет 21 января. Время начала игры пока неизвестно. Действующей победительницей турнира является Арина Соболенко.

Ранее Шамиль Тарпищев рассказал, за счет чего Андреева вышла в четвертый круг Australian Open.