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Экс-президент «Локомотива» Смородская поддержала решение Марадишвили играть за Грузию

Смородская о решении Марадишвили играть за Грузию: он правильно делает

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поддержала решение футболиста команды Константина Марадишвили, который выступает на правах аренды за «Пари НН», играть за сборную Грузии, передает «Спорт-Экспресс».

«Он все правильно делает. Если его зовут в сборную, надо идти. Игроков осуждают за такие решения? Мало ли, что говорят», — сказала Смородская.

Марадишвили родился в Москве в 2000 году. Он является воспитанником ЦСКА. В сентябре 2021 года он вместе с другим игроком красно-синих Наиром Тикнизяном подписал контракт с «Локомотивом». Тот также сменил спортивное гражданство. Теперь Тикнизян выступает за сборную Армении и уже принял участие в отборе к чемпионату Европы 2024 года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Марадишвили провел за «Локомотив» восемь матчей, отметившись одним забитым мячом.

Ранее игрок «Локомотива» Тимур Сулейманов заявил о желании побороться с Дзюбой в октагоне.

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