Тренер объяснил победу Рублева над Кордой на Australian Open

Заслуженный тренер России Виктор Янчук назвал закономерной победу теннисиста Андрея Рублева над Себастьяном Кордой в матче третьего круга Australian Open, передает ТАСС.

«Рублев был настроен на победу, что и показал в матче. Его победа абсолютно закономерна, так как он выше в рейтинге, в классе, находится в хорошей форме. Рублев показывает в Австралии хорошую», — сказал Янчук.

Продолжительность встречи составила 1 час и 59 минут. Россиянин 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. В следующем круге Рублев сыграет с десятой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором.

Помимо Рублева в турнире продолжают участвовать двое россиян: Даниил Медведев, который встретится с Оже-Альяссимом (Канада), и Карен Хачанов, который сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Действующим чемпионом Australian Open является Новак Джокович, обыгравший в финале грека Стефаноса Циципаса.

Ранее выход 16-летней Мирры Андреевой в 1/8 финала Australian Open назвали чудом.