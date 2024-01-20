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Футболист «Реала» оскорбил мать тренера «Атлетико»

Mundo Deportivo: игрок «Реала» Винисиус оскорбил мать тренера «Атлетико» Симеоне

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Во время матча 1/8 финала Кубка Испании по футболу между мадридскими «Реалом» и «Атлетико» игрок «сливочных» Винисиус оскорбил главного тренера «матрасников» «Диего Симеоне, передает Mundo Deportivo.

На 82 минуте матча Винисиус показал наставнику «Атлетико» на пальцах цифру семь. В ответ на это Симеоне ответил: «Цифра семь? Иди подальше отсюда». На что Винисиус сказал: «Номер семь — это зад твоей матери». После этого между тренером и игроком завязалась перепалка.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Метрополитано», завершилась со счетом 4:2 в пользу «Атлетико».

«Атлетико» открыл счет на 39-й минуте матча, отличился Самуэл Лино. «Реал» сравнял еще до перерыва, на 45+1 минуте голкипер Ян Облак срезал мяч в свои ворота. Во втором тайме команды вновь обменялись голами, забили Альваро Мората и Хоселу. Исход матча был решен в дополнительное время: на 100-й минуте отличился Антуан Гризманн, а финальный счет через девять минут установил Родриго Рикельме.

«Атлетико» стал последним четвертьфиналистом Кубка Испании. Жеребьевка, определяющая пары, которые поборются за выход в полуфинал турнира, состоится 19 января.

Ранее «Реал» вылетел из Кубка Испании.

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