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Легендарный вратарь рассказал, как сборная СССР выпивала перед ЧМ-1966

Экс-игрок Кавазашвили рассказал, как сборная СССР выпивала перед ЧМ-1966

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в интервью Legalbet рассказал, как футболисты национальной команды употребляли алкоголь перед чемпионатом мира 1966 года в Англии.

Перед мундиалем-1966 советская команда участвовала в турне по Южной Америке. Случай, который описывает Кавазашвили, произошел в Аргентине.

«Нас пригласил один миллионер в шикарный, огромный парк! Нам там устроили такой праздник, который вы даже представить себе не можете! Там был великолепно обставленный стол человеке на 50. А рядом на вертеле крутят быка. Можете себе представить, как это интересно!

С этим всем нам дали красное вино. Главный тренер Николай Петрович Морозов через переводчика передал, чтобы нам не наливали, но хозяин настоял! Нам дали вино, я приложил язык — вкусное, понюхал — хорошее. А Сичинава выпил за раз полкружки и продолжает. Петрович говорит: «Нифига себе пригубил! Почти бутылку вылизал». Такая хохма была. Поэтому больше нам не наливали», — заявил Кавазашвили.

На ЧМ-1966 сборная СССР дошла до полуфинала, где уступила сборной ФРГ.

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