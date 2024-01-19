Американец назвал имя иностранца, лучше всех говорящего в «Динамо» на русском

Нападающий московского «Динамо» Бреннан Менелл в интервью Legalbet после матча регулярного чемпионата против нижнекамского «Нефтехимика» заявил, что обладает лучшими знаниями русского языка среди легионеров клуба.

По его словам, он старается изучать русский язык, чтобы быть ближе к культуре страны.

«Лучше всех по-русски говорю я, у меня больше всего практики. Стараюсь чаще общаться, что-то читать. Это важная часть для ассимиляции. Я люблю русскую культуру и хочу как можно скорее выучить язык, чтобы погрузиться в нее еще больше», — заявил американец.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Менелл провел 60 игр, в которых забросил шесть шайб и отдал 29 результативных передач. В турнирной таблице Западной конференции подопечные Алексея Кудашова занимают третье место, набрав после 52 игр 72 очка.

Всего в ста играх в КХЛ Менелл записал на свой счет восемь голов и 54 результативных паса.

Ранее Бреннан Менелл назвал честью шанс выступать за «Динамо.