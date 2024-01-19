«Локомотиву» предрекли шанс задорого продать защитника

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и сборной Белоруссии Сергей Гуренко в интервью Legalbet заявил, что защитник «железнодорожников» Лукас Фассон может через некоторое время быть продан в другой клуб за серьезные деньги.

По его мнению. бразилец может пройти путь Бранислава Ивановича, который в 2008 году был продан лондонскому «Челси».

«У Фассона есть потенциал, ему есть куда расти и стремиться. Ничего плохого про него не скажу, в Бразилии за ним следят, раз вызвали в олимпийскую сборную. Он стабильно появляется в составе, а «Локомотив» известен в Бразилии, котируется там. Через игры Фассон будет набираться опыта.

Можно брать таких игроков и раскручивать, как в свое время «Локомотив» сделал с Ивановичем», — заявил Гуренко.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает четвертое место, имея в активе 31 очко. Лидирует в турнире «Краснодар» с активом в 38 баллов.

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