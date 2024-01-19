Призер ОИ объяснила, за счет чего Андреева вырвала победу у Парри на Australian Open

Экс-третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр — 2012, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова высказалась о победе 16-летней россиянки Мирры Андреевой над француженкой Диан Парри в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. В беседе с «Газетой.Ru» Петрова заметила, что Андреева контролировала эмоции и благодаря этому сумела вырвать победу в третьем сете.

«Матч Андреевой с Парри складывался для Мирры не так удачно, как с Жабер — видимо, был не тот настрой. Но против нее вышла и совсем другая теннисистка, с другой игрой. Француженка откручивает мяч, играет глубоко, в не очень быстром темпе. Слева у нее неприятный одноручный бэкхенд, которым она может и срезать, и укоротить, она хорошо чувствует себя у сетки.

Поэтому Андреевой пришлось менять тактику. Ей больше нравится играть в быстрый теннис, где она использует силу удара соперницы, а здесь ей пришлось побегать, поработать. И она большая молодец: проиграв первый сет, смогла подстроиться под игру соперницы. Россиянка очень хорошо обводила француженку по линии, здорово передвигалась. Хочу отметить, что физически Мирра подготовилась хорошо к сезону.

В третьем сете она не дрогнула и смогла отыграться со счета 1:5. Соперница начала нервничать из-за того, что не получалось закрыть матч. Я очень рада этой победе — она говорит о том, что у Андреевой хороший внутренний стержень, она контролирует свои эмоции и борется до конца. Это очень важно для топовых теннисисток — играть до последнего мяча, что она и сделала. Хороший матч в копилку Мирры, по ходу карьеры к нему можно возвращаться и напоминать себе, что можно бороться до конца, когда уже, казалось бы, проиграла сет и встречу», — считает Петрова.

Андреева обыграла Парри в трех сетах со счетом 1:6, 6:1, 7:6 (10:5). При этом в заключительной партии россиянка уступала 1:5, но затем взяла пять геймов подряд и перевела игру на тай-брейк. Следующим соперником Мирры будет представительница Чехии Барбора Крейчикова.

Ранее Петрова заявила, что Медведев «засиделся» перед матчем с Руусувуори.