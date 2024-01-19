Теннисистка Андреева пообещала распечатать и повесить твит Энди Маррея

Российская теннисистка Мирра Андреева после победы в 1/16 финала Australian Open — 2024 над француженкой Диан Парри в 1/16 финала Australian Open заявила, что не ожидала увидеть реакцию на свою игру от британца Энди Маррея.

В Twitter трехкратный победитель турниров серии «Большого шлема» назвал россиянку победительницей и отметил ее психологическую устойчивость.

«Если честно, не думала, что он будет следить за игрой, что-то комментировать в твиттере. Постараюсь как-нибудь это распечатать. Не знаю, вставлю в рамку. Буду везде брать с собой. Может, повешу на стену, чтобы каждый день видеть (улыбается). Честно, совсем не ожидала, что он как-то отреагирует», — заявила россиянка.

Андреева взяла верх над Парри со счетом 1:6, 6:1, 7:6. На турнире помимо Андреевой остались россиянки: Анна Блинкова, Анна Калинская и Мария Тимофеева.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA Андреева занимает 47-е место. Россиянка дебютировала на взрослом уровне в мае 2022 года.

Ранее стала известна соперница 16-летней Андреевой в 1/8 финала Australian Open — 2024.