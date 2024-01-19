Стала известна соперница 16-летней Андреевой в 1/8 финала Australian Open — 2024

Российская теннисистка Мирра Андреева узнала соперницу в матче 1/8 финала Australian Open — 2024.

16-летняя россиянка сразится за право сыграть в четвертьфинале с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой. В матче 1/16 финала Крейчикова оказалась сильнее 29-летней австралийки Сторм Хантер. Игра завершилась со счетом 4:6, 7:5, 6:3.

28-летняя чешка уступает Андреевой по личным встречам (0:2).

Андреева взяла верх над Парри со счетом 1:6, 6:1, 7:6. На турнире помимо Андреевой остались россиянки: Анна Блинкова, Анна Калинская и Мария Тимофеева.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA Андреева занимает 47-е место. Россиянка дебютировала на взрослом уровне в мае 2022 года.

Ранее Анна Дмитриева назвала чудом победу Мирры Андреевой над Диан Парри в 1/16 финала Australian Open.