Экс первая ракетка мира Маррей одним словом описал победу Андреевой в матче АО

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде британец Энди Маррей в своих социальных сетях раскритиковал комментатора матча российской теннисистки Мирры Андреевой против француженки Диан Парри в матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Россиянка отыгралась с 1:5.

«Комментатор говорит: «Ей действительно нужно поработать над психологическим аспектом игры. Она слишком строга к себе, когда проигрывает». Возможно, причина, по которой она смогла перевернуть ход матча, кроется в ее ментальной силе? Может, она перевернула ход игры, потому что строга к себе и требует от себя большего, когда проигрывает или играет плохо? Победительница», — написал Маррей.

Российская теннисистка взяла верх над Парри со счетом 1:6, 6:1, 7:6. В 1/8 финала Андреева сыграет с победительницей пары Сторм Хантер (Австралия) — Барбора Крейчикова (Чехия).

На турнире помимо Андреевой остались россиянки: Анна Блинкова, Анна Калинская и Мария Тимофеева.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA Андреева занимает 47-е место.

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