Российский футболист «Локомотива» заявил о желании выступать за другую страну

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили, который выступает в текущем сезоне на правах аренды за «Пари Нижний Новгород», выразил желание выступать за Грузию. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Грузинский паспорт получил еще в сентябре. Но пока вопрос выступления за сборную решает федерация футбола Грузии. Заявка в ФИФА была подана. Сейчас я жду. В федерации говорят, что, пока идут отборочные матчи, нужно определенное время. Что повлияло на мое решение играть за Грузию? Взрослею, потихоньку переосмысливаю все, поэтому принял такое решение. Хочу играть за сборную Грузии!», — сказал Марадишвили.

Марадишвили родился в Москве в 2000 году. Он является воспитанником ЦСКА. В сентябре 2021 года он вместе с другим игроком красно-синих Наиром Тикнизяном подписал контракт с «Локомотивом». Тот также сменил спортивное гражданство. Теперь Тикнизян выступает за сборную Армении и уже принял участие в отборе к чемпионату Европы 2024 года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Марадишвили провел за «Локомотив» восемь матчей, отметившись одним забитым мячом.

Ранее игрок ЦСКА рассказал, что готов уйти из команды в европейский клуб с понижением зарплаты.