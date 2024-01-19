Скандальный российский хоккеист на кулаках подрался в матче НХЛ

19 января в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» принимал на своем льду «Аризону Койотс». В середине первой 20-минутки российский защитник хозяев Никита Задоров вступил в драку на кулаках с нападающим гостей Лиамом О'Брайеном.

Удары россиянина привели к тому, что его оппонент лишился защитного шлема. Задоров продолжил наносить удары по голове соперника, а после того, как он прижал О'Брайена к бортику, судьи разняли хоккеистов. Оба игрока получили пятиминутный штраф. После первого периода счет 1:1.

Задоров выступает в НХЛ с 2013 года. С 2021 года защитник играл за «Калгари Флэймз». Также он в разное время защищал цвета «Чикаго», «Колорадо» и «Баффало».

Свой дебютный матч за «Ванкувер» россиянин проводил 3 декабря 2023 года против «Калгари». Защитник отыграл 17 минут и 35 секунд. Его новая команда одержала победу со счетом 4:3, а Задоров отметился результативной передачей. Всего на счету россиянина 1 заброшенная шайба и 3 результативных передачи в 20 матчах за «Ванкувер».

Ранее сообщалось, что Кучеров стал девятым россиянином с 500 передачами в НХЛ.