Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Скандальный российский хоккеист на кулаках подрался в матче НХЛ

Защитник «Ванкувера» Задоров подрался с соперником в матче с «Аризоной» в НХЛ

close
100%
Bob Frid-USA TODAY Sports/Reuters

19 января в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» принимал на своем льду «Аризону Койотс». В середине первой 20-минутки российский защитник хозяев Никита Задоров вступил в драку на кулаках с нападающим гостей Лиамом О'Брайеном.

Удары россиянина привели к тому, что его оппонент лишился защитного шлема. Задоров продолжил наносить удары по голове соперника, а после того, как он прижал О'Брайена к бортику, судьи разняли хоккеистов. Оба игрока получили пятиминутный штраф. После первого периода счет 1:1.

Задоров выступает в НХЛ с 2013 года. С 2021 года защитник играл за «Калгари Флэймз». Также он в разное время защищал цвета «Чикаго», «Колорадо» и «Баффало».

Свой дебютный матч за «Ванкувер» россиянин проводил 3 декабря 2023 года против «Калгари». Защитник отыграл 17 минут и 35 секунд. Его новая команда одержала победу со счетом 4:3, а Задоров отметился результативной передачей. Всего на счету россиянина 1 заброшенная шайба и 3 результативных передачи в 20 матчах за «Ванкувер».

Ранее сообщалось, что Кучеров стал девятым россиянином с 500 передачами в НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами