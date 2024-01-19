Овечкин сыграет в матче НХЛ после трех пропущенных из-за травмы игр

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграет в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сент-Луис Блюз».

Хоккеист попал в заявку команды на матч после того, как пропустил последние три встречи своей команды в НХЛ из‑за травмы нижней части тела. Несмотря на то, что 38-летний россиянин провел тренировку перед домашней игрой с «Анахайм Дакс», в заявку на матч, который прошел 17 января, он не попал.

Игра «Вашингтона» и «Сент-Луиса» состоится 19 января. Стартовая сирена прозвучит после 03:00 по московскому времени.

Всего в текущем сезоне россиянин провел на льду 39 матчей, отметившись восьмью заброшенными шайбами и 19 результативными передачами. На счету Овечкина 830 голов за всю карьеру в НХЛ. Его отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 64 гола.

Овечкин является воспитанником московского «Динамо». Он выступал за клуб с 2001 по 2005 год. Также он играл за бело-голубых в сезоне-2012/13.

Ранее падение результативности Овечкина назвали ошеломляющим.