Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Международная федерация приостановила членство России после жалобы Украины

Федерация киберспорта приостановила членство России после жалобы Украины

close
100%
Пресс-служба «Игр будущего»

Международная федерация киберспорта (IESF) удовлетворила жалобу украинской стороны и приостановила членство в организации Федерации компьютерного спорта России (ФКС России), сообщается на официальном сайте IESF.

Решение было принято после того, как украинская сторона подала жалобу, согласно которой российская федерация начала свою деятельность на территории новых регионов Российской Федерации.

Судьба ФКС России будет решена на заседании генеральной ассамблеи IESF, в ходе которой ее участникам предстоит решить — восстанавливать ли российскую организацию в правах или же остановить членство до тех пор, пока причина, по которой на ФКС России были наложены санкции, не будет устранена.

При этом и российские игроки, и российские команды смогут принять участия в турнирах под эгидой IESF.

Осенью 2023 года Олимпийский комитет России (ОКР) получил уведомление о приостановлении своего членства в Международном олимпийском комитете (МОК). Это произошло из-за включения в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. ОКР подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), заседание состоится 26 января 2024 года.

Ранее депутат Рады заявил, что требования МОК по россиянам должны отвечать интересам Украины.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами