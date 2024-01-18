Винер ответила на обвинения тренера в домогательствах от российской гимнастки

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер заявила, что в команде никогда не было случаев домогательства тренеров к гимнасткам. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Я не слышала о подобном. У нас такого никогда не было. Мужчины хореографы были, но все были очень воспитанными, интеллигентными», — сказала Винер.

Чемпионка Олимпийских игр 2012 года Анастасия Назаренко ранее призналась, что тренер ее домогался. По словам гимнастки, он неоднократно позволял себе трогать ее за ягодицы.

16 октября Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) провел слушание по жалобе Винер на решение об отстранении ее от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). В марте 2022 года дисциплинарная комиссия (GEF) отстранила Винер от турниров под своей эгидой на два года.

В июле 2023 года исполком FIG решил допустить представителей России и Белоруссии при условии, что те должны будут соответствовать определенным правилам, которые пока еще не были опубликованы.

Ранее российская гимнастка выразила сомнение, что у нее будет право выбирать, ехать ли на ОИ.