Медведев заявил, что на месте зрителей ушел бы с его матча на Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев поблагодарил болельщиков за то, что те остались до конца его матча против представителя Финляндии Эмиля Руусувуори на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).

«Сколько сейчас, 3:40 утра? Ребят, если честно, меня бы здесь уже не было, если бы я был болельщиком. В час ночи я бы поехал домой, посмотрел еще полчасика по телевизору и пошел спать. Спасибо, что остались. Вы сильные!» — сказал Медведев после матча.

18 января Медведев почти четыре с половиной часа бился с Руусувуори и одержал волевую победу со счетом: 3:6, 6:7, 6:4, 7:6, 6:0.

В следующем раунде российский теннисист сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. На турнире помимо Медведева осталось двое россиян. Это Карен Хачанов и Андрей Рублев.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 055 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (7555 очков). Пятым идет еще один россиянин Андрей Рублев (5010 очков).

Ранее стало известно, когда Медведев сможет заснуть после матча с Руусувуори.