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Хоккеист «Ак Барса» после заброшенной шайбы разбил стекло в матче с «Ладой»

Хоккеист «Ак Барса» Дыняк разбил стекло, празднуя гол в матче с «Ладой»

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Петр Ковалев/ТАСС

18 января казанский «Ак Барс» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принимал на своем льду тольяттинскую «Ладу». Идет третий период. Счет 5:1 в пользу хозяев.

В середине второй двадцатиминутки нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк с передач Дмитрия Кателевского и Вячеслава Войнова открыл счет в матче. Во время празднования гола Дыняк прыгнул на защитное стекло, что привело к его поломке.

Через несколько секунд Алексей Волгин сравнял счет. Еще до ухода на второй перерыв игроки «Ак Барса» забросили две шайбы в ворота соперника. Отличились Артем Лукоянов и Дмитрий Кагарлицкий.

На старте заключительного периода хозяева снова забили дважды. На этот раз заброшенными шайбами отметился и Дмитрий Кагарлицкий.

Дыняк в текущем сезоне КХЛ провел 43 матча, отметившись четырьмя заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля в день своего столетия армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее тренер назвал клубы КХЛ, на которые неинтересно смотреть.

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