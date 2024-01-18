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Медведев победил в матче Australian Open, отыгравшись с 0:2 по сетам

Россиянин Медведев победил финна Руусувуори во втором круге Australian Open

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Lisa Leutner/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) встречался с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори и одержал волевую победу 3:6, 6:7, 6:4, 7:6, 6:0.

Продолжительность встречи составила 4 часа и 23 минуты.

В следующем раунде российский теннисист сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. На турнире помимо Медведева осталось двое россиян. Это Карен Хачанов и Андрей Рублев.

Действующим чемпионом Australian Open является Новак Джокович, обыгравший в финале грека Стефаноса Циципаса. Медведев выбыл в третьем круге, уступив американцу Себастьяну Корде.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 055 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (7555 очков). Пятым идет еще один россиянин Андрей Рублев (5010 очков).

Ранее россиянка Блинкова заявила, что до конца жизни запомнит победу над Рыбакиной на Australian Open.

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