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Украинская теннисистка отказалась протягивать руку экс-россиянке на Australian Open

Украинка Ястремская не пожала руку экс-россиянке Грачевой на Australian Open

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Patrick Cannaux/Global Look Press

Украинская теннисистка Даяна Ястремская после матча на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) против бывшей россиянки Варвары Грачевой, которая ныне представляет Францию, отказалась пожать ей руку.

Встреча между соперницами завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу украинки. Вместо традиционного рукопожатия Ястремская предложила Грачевой стукнуться ракетками. В следующем раунде украинская теннисистка встретится с американкой Эммой Наварро. На турнире остались россиянки: Анна Блинкова, Анна Калинская, Элина Аванесян, Мария Тимофеева, Анастасия Захарова и Мирра Андреева.

Стоит отметить, что Грачева тренируется в Каннах с 2016 года, она уже семь лет живет во Франции.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA 23-летняя Грачева занимает 39-е место. Лидировать в рейтинге продолжает представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко, тройку лучших замыкает Елена Рыбакина из Казахстана. Среди россиянок лучшей является Дарья Касаткина.

Ранее экс-вторая ракетка мира заявила, что многие теннисистки боятся Мирру Андрееву.

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