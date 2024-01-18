Экс-вторая ракетка мира: многие теннисистки боятся Мирру Андрееву

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, как репутация 16-летней россиянки Мирры Андреевой психологически давит на ее соперниц.

«Многие теннисистки боятся Мирру Андрееву, потому что знают, на что она способна, какой яркий у нее теннис, какая она бесстрашная девочка и как она идет к своей цели. Когда ты играешь против таких игроков, ты можешь от страха показать не лучший свой теннис.

Я с восторгом наблюдаю за тем, какая Мирра уже мудрая и опытная, несмотря на возраст: как она дает интервью, какая она яркая личность. Теннису очень нужные такие спортсменки. Они привлекают внимание и делают этот спорт интересным.

Мирра достойна всех наград. Она большая молодец и добивается фантастических результатов уже в 16 лет. Пока такое внимание ее не сбивает, а только мотивирует на большее. Будем ее поддерживать и ждать новых рекордов. Уверена, что Мирра не остановится на таких результатах, а будет идти дальше и дальше, покорять вершину рейтинга», — сказала Пивоварова.

Во втором круге Australian Open Мирра Андреева разгромила шестую ракетку мира Онс Жабер со счетом 6:0, 6:2. Россиянка стала самой молодой теннисисткой в истории, выигравшей первый сет со счетом 6:0 у соперницы из топ-10 на турнире «Большого шлема».

Ранее внезапную победу 16-летней россиянки над 6-й ракеткой мира объяснили депрессией ее соперницы.