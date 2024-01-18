Внезапную победу 16-летней россиянки над 6-й ракеткой мира объяснили депрессией ее соперницы

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» назвала причину сенсационной победы 16-летней россиянки Мирры Андреевой над шестой ракеткой мира Онс Жабер. Матч состоялся в рамках второго круга Australian Open и завершился со счетом 6:0, 6:2. Это первая победа Андреевой над соперницей из топ-10 рейтинга WTA.

«У меня вопросы к Онс Жабер: что с ней произошло после финала Уимблдона? Этот финал ее совершенно выбил из колеи (Жабер проиграла Маркете Вондрушовой со счетом 4:6, 4:6 за 1 час 22 минуты и назвала это поражение самым болезненным в карьере. — «Газета.Ru»).

Есть ощущение, что Жабер возложила на себя какие-то обязательства, как будто бы она Роджер Федерер или Новак Джокович и обязательно должна выиграть турнир «Большого шлема». Из-за этого Онс не смогла даже порадоваться выходу в финал Уимблдона, хотя никто не пророчил ей таких успехов. А потом ее полностью выбило из колеи то, что она там не победила. Теперь она не может найти себя, это потерянный игрок. В матче с Миррой она не смогла ничего показать.

Это, конечно, не умаляет заслуги Андреевой. Она большая молодец — сделала все, что от нее зависело. У нее красивая, яркая игра, Мирра действует быстро, а ее переводы по линии — это нечто невероятной красоты и остроты. Она сделала все, что от нее требовалось, и мне очень приятно следить за ее феноменальными успехами и за тем, как она уверенно идет по своей карьере», — сказала Пивоварова.

Ранее стало известно, благодаря чему 25-летняя россиянка сенсационно обыграла третью ракетку мира на рекордном тай-брейке.