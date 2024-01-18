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Ветеран сборной СССР заявил, что хоккеисты пьют больше футболистов

Экс-футболист Пономарев заявил, что в его время хоккеисты пили водку стаканами

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что хоккеисты употребляют больше алкогольных напитков, чем футболисты. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Хоккеисты пьют алкоголь больше, чем футболисты. Так и в наше время было. При Анатолии Тарасове хоккеисты пили до потери пульса. Он приходил на тренировку, чувствовал алкоголь и говорил своему помощнику: «Товарищ Кулагин, я с пьяной командой работать не буду, проведите тренировку».

Хоккеисты пили водку стаканами. Помню, как мы пошли в одно кафе в районе Сокола. Там сидели Ромишевский, Рагулин, вся эта компания, а у них под столом ящик водки. Они еще даже не начинали закусывать. Они же глушили просто по-черному», — заявил Пономарев.

Российский хоккеист «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин обратился к программе помощи хоккеистам Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Программа НХЛ направлена на то, чтобы помочь игрокам справиться с алкогольной или наркотической зависимостью, а также разобраться в различных психологических проблемах.

Ранее баскетболиста ЦСКА дисквалифицировали за кокаин.

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