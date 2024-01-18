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Бывший теннисист восхитился уровнем игры 16-летней Андреевой

Экс-теннисист Ольховский: Андреева провела два матча на очень высоком уровне

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Tracey Nearmy/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, экс-шестая ракетка мира и полуфиналист Открытого чемпионата Австралии в парном разряде, а также победитель двух турниров АТР в одиночном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о выступлении 16-летней россиянки Мирры Андреевой, которая вышла в третий круг Australian Open.

«Очень интересно, как Мирра Андреева будет проводить следующие матчи. Потому что первые два она провела на очень высоком уровне. Удастся ли ей этот уровень продержать еще на несколько матчей? Не буду загадывать, не скажу, как она дальше будет играть, но пожелаю успеха и поздравлю с этой победой, реально очень весомой и очень классной», — отметил Ольховский.

Для Андреевой этот взрослый Australian Open первый в карьере. В прошлом сезоне она выступала на юниорском АО и дошла до финала. Во втором круге нынешнего турнира россиянка разгромила шестую ракетку мира Онс Жабер из Туниса – 6:0, 6:2. В третьем раунде она встретится с француженкой Диан Парри, 72-й ракеткой мира.

Ранее были названы качества, благодаря которым можно обыграть Джоковича.

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