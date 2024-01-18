Первая ракетка России вылетела с Australian Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила американке Слоан Стивенс в матче второго круга проходящего в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Встреча продолжалась 2 час 6 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:3. Касаткина занимает 13-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Стивенс — 44-ю.

Следующей соперницей американки станет другая россиянка — Анна Калинская, обыгравшая в матче второго круга представительницу Нидерландов Аранчу Рус со счетом 6:1, 7:5.

Матчи основных сеток турнира проходят с 14 по 28 января. Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является представительница Белоруссии Арина Соболенко, которая в финальном поединке 2023 года в трех сетах обыграла уроженку Москвы Елену Рыбакину, которая выступает за Казахстан.

Российские теннисисты продолжают участвовать в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который они пропустили, стал Уимблдон в 2022 году. Из-за отказа организаторов допустить российских теннисистов на турнир были наложены санкции.

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