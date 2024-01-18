Названа главная причина побед Хачанова и Рублева на Australian Open

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, полуфиналист Australian Open в парном разряде и победитель двух турниров АТР в одиночном, в комментарии для «Газеты.Ru» оценил старт Карена Хачанова и Андрея Рублева на Открытом чемпионате Австралии этого сезона, отметив, что они смогли реализовать свое преимущество в классе над соперниками в решающие моменты.

«У Карена первые два матча тяжелые были. Но класс и Хачанова, и Рублева позволяет даже в тяжелой борьбе в решающий момент показывать небольшое преимущество над соперниками, что и нужно в современном теннисе, особенно у мужчин, где несколько очков решают исход матча. И наши ребята пока с этим справляются», — считает Ольховский.

Хачанов в первом круге обыграл немца Даниэля Альтмайера (5:7, 6:3, 7:6, 7:6), во втором одолел Александра Ковачевича из США (6:4, 6:3, 4:6, 6:3) и в третьем раунде встретится с 75-й ракеткой мира Томашем Махачем из Чехии. Рублев в первом круге только в пяти сетах переиграл бразильца Тиаго Сейбот Уайлда (7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6), во втором справился с американцем Кристофером Юбенксом (6:4, 6:4, 6:4) и теперь сразится с еще одним представителем США, 29-й ракеткой мира Себастьяном Кордой.

Ранее были названы качества, благодаря которым можно обыграть Джоковича.