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В доме экс-футболиста сборной Украины прошли обыски

Полиция Украины выбила дверь дома бывшего футболиста Милевского и провела обыск

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Артем Милевский сообщил в Telegram-канале об обыске в своем доме.

Экс-футболист показал фотографии полиции, автомобиль, а также часть видео обыска, который произошел 14 января. На одном из видео голос за кадром сообщил, что полицейские выбили входную дверь.

«Короче, прилично покошмарили. В связи с тайной следствия нацполиция запретила выкладывать полное видео обыска», — написал Милевский.

В октябре 2023 года бывший партнер Милевского Александр Алиев сообщил, что Артем был госпитализирован из-за проблем с алкоголем.

Милевский защищал цвета киевского «Динамо» с 2002 по 2013 год и трижды становился чемпионом страны. Также он известен по выступлениям за ленинградский «Тосно», брестское «Динамо» и украинский «Минай». Милевский завершил профессиональную карьеру в 2021 году. На его счету 50 матчей в составе сборной Украины.

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