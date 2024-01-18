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Футболистка назвала поцелуй экс-главы футбола Испании худшим событием в жизни

Футболистка Эрмосо о поцелуе Рубиалеса: с этим было очень трудно справиться

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Noe Llamas/SPP/Sipa USA via Reuters Connect

Чемпионка мира в составе сборной Испании Дженнифер Эрмосо призналась, что ей было тяжело справиться со скандалом, который возник из-за того, что уже бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес насильственно поцеловал ее на награждении после финального матча чемпионата мира — 2023. Ее слова приводит Marca.

«У меня есть стальная броня, которая многое вынесла. Я сильная, сейчас я чувствую себя очень сильной женщиной. Я думаю, что все, что я пережила, все, что мне пришлось пережить, сделало меня той Дженни Эрмосо, которая мне нравится. [Скандал с поцелуем Рубиалеса] был одной из худших вещей, которые случались в моей жизни, если не худшей. И с этим было очень трудно справиться», — заявила Эрмосо.

Во время награждения после финала ЧМ-2023, в котором испанки обыграли англичанок (1:0), Луис Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнял и поцеловал в губы Эрмосо. Поведение Рубиалеса вызвало скандал, и он был вынужден подать в отставку с поста главы испанской федерации футбола, а также уйти с должности вице-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По итогам произошедшего дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) отстранил Рубиалеса от футбольной деятельности на три года.

Ранее российская фигуристка заявила, что переносит ужас в жизни.

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