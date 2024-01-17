Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывший теннисист дал прогноз на выступление Рублева на Australian Open

Экс-теннисист Ольховский: Рублев будет играть в Австралии все лучше и лучше

close
100%
Eloisa Lopez/Reuters

Знаменитый в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский, победитель двух турниров АТР в одиночном разряде, экс-шестая ракетка мира и полуфиналист Открытого чемпионата Австралии в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» прокомментировал победу Андрея Рублева во втором круге Australian Open над американцем Кристофером Юбенксом – 6:4, 6:4, 6:4. Специалист считает, что игра и результат полностью оправдали ожидания.

«У Рублева первый матч был очень тяжелый, но, как я и говорил, второй оказался легче. Он будет играть по восходящей, все лучше и лучше. Надеюсь, так оно и будет», — отметил Ольховский.

В первом круге Открытого чемпионата Австралии Рублев в пятисетовом поединке переиграл бразильца Тиаго Сейбот Уайлда, 77-ю ракетку мира – 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10-6). В третьем круге россиянин сыграет с 29-й ракеткой мира американцем Себастьяном Кордой, который в первом раунде также в пяти сетах справился с чехом Витом Копривой из конца второй сотни мирового рейтинга, а во втором в трех партиях переиграл француза Кентена Гали.

Ранее на Australian Open восхитились 16-летней россиянкой.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами