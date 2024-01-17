Бывший теннисист дал прогноз на выступление Рублева на Australian Open

Знаменитый в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский, победитель двух турниров АТР в одиночном разряде, экс-шестая ракетка мира и полуфиналист Открытого чемпионата Австралии в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» прокомментировал победу Андрея Рублева во втором круге Australian Open над американцем Кристофером Юбенксом – 6:4, 6:4, 6:4. Специалист считает, что игра и результат полностью оправдали ожидания.

«У Рублева первый матч был очень тяжелый, но, как я и говорил, второй оказался легче. Он будет играть по восходящей, все лучше и лучше. Надеюсь, так оно и будет», — отметил Ольховский.

В первом круге Открытого чемпионата Австралии Рублев в пятисетовом поединке переиграл бразильца Тиаго Сейбот Уайлда, 77-ю ракетку мира – 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10-6). В третьем круге россиянин сыграет с 29-й ракеткой мира американцем Себастьяном Кордой, который в первом раунде также в пяти сетах справился с чехом Витом Копривой из конца второй сотни мирового рейтинга, а во втором в трех партиях переиграл француза Кентена Гали.

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