Главу IIHF Тардифа назвали шестеркой

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал решение допустить сборную Израиля по хоккею до молодежного чемпионата мира в третьем дивизионе, назвав главу Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа шестеркой, передает RT.

«IIHF в очередной раз доказала, что она несамостоятельная организация. А Люк Тардиф — шестерка, как и все руководители организации», — сказал Плющев.

11 января 2023 года совет IIHF отстранил сборную Израиля от международных турниров с целью обеспечить безопасность участников. Издание Bild сообщило, что c израильской стороны есть подозрение, что с отстранением национальной сборной связан россиянин Павел Буре, который входит в совет IIHF. А это решение — месть за отстранение России от международных соревнований из-за СВО.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее IIHF ответила на обвинения Израиля в причастности России к отстранению.