Бывший теннисист оценил игру 16-летней Андреевой в победе над Жабер

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» оценил старт Открытого чемпионата Австралии для 16-летней россиянки, которая в поединке второго круга разгромила шестую ракетку мира Онс Жабер из Туниса – 6:0, 6:2. Специалист затрудняется предсказать, куда Андреева сможет добраться по сетке турнира.

«Очень сложно сказать. Это просто потрясающая победа. Мало кто ожидал, во-первых, победу, а во-вторых, с таким разгромным счетом. Создалось такое впечатление, что это Мирра Андреева была шестой ракеткой мира, а ее соперница – гораздо ниже в рейтинге. Как будто они поменялись местами. Мирра показала настолько уверенную игру. Просто молодчина, очень здорово!»

Андреева занимает 47-е место в мировом рейтинге WTA, она неоднократно называла Жабер своим кумиром. В прошлом году россиянка играла в финале юниорского Australian Open, затем смогла получить титул открытия года в WTA-туре, а теперь имеет выход в третий круг уже на трех из четырех турнирах «Большого шлема».

Ранее на Australian Open восхитились Андреевой.