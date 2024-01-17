Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывший теннисист оценил игру 16-летней Андреевой в победе над Жабер

Экс-теннисист Ольховский: Андреева играла, будто она шестая ракетка мира

close
100%
Tracey Nearmy/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» оценил старт Открытого чемпионата Австралии для 16-летней россиянки, которая в поединке второго круга разгромила шестую ракетку мира Онс Жабер из Туниса – 6:0, 6:2. Специалист затрудняется предсказать, куда Андреева сможет добраться по сетке турнира.

«Очень сложно сказать. Это просто потрясающая победа. Мало кто ожидал, во-первых, победу, а во-вторых, с таким разгромным счетом. Создалось такое впечатление, что это Мирра Андреева была шестой ракеткой мира, а ее соперница – гораздо ниже в рейтинге. Как будто они поменялись местами. Мирра показала настолько уверенную игру. Просто молодчина, очень здорово!»

Андреева занимает 47-е место в мировом рейтинге WTA, она неоднократно называла Жабер своим кумиром. В прошлом году россиянка играла в финале юниорского Australian Open, затем смогла получить титул открытия года в WTA-туре, а теперь имеет выход в третий круг уже на трех из четырех турнирах «Большого шлема».

Ранее на Australian Open восхитились Андреевой.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами