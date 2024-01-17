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Экс-президент «Локомотива» объяснил, будет ли уход Миранчука потерей для команды

Экс-президент «Локо» Наумов назвал потерей для команды уход Миранчука

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РИА Новости

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов оценил возможный переход полузащитника красно-зеленых Антона Миранчука в турецкий «Бешикташ». В комментарии «Газете.Ru» он заметил, что игрок вряд ли доволен игровым временем в составе «железнодорожников», добавив, что для команды его уход станет потерей.

«Вряд ли он полностью удовлетворен своим положением в «Локомотиве» сегодня — игровой практики он получает не столько, сколько хотел бы. Это зависит, конечно, не только от клуба и от решения тренера, но, прежде всего, от самого футболиста. Мы видели, что в некоторых матчах он очень слабо играл. Но если поступит предложение и будет нормальным, не вижу в этом ничего для него плохого. Для «Локомотива» это будет определенная потеря, даже если говорить о нем не как об игроке основы, а об игроке ротации, это все равно очень сильный футболист, и, выходя на поле, он может усилить команду, как это не раз бывало. Поэтому мне кажется, что для «Локомотива» это будет потеря», — считает Наумов.

Миранчук является воспитанником «Локомотива», в 2016 году полузащитник на правах аренды выступал за эстонскую «Левадию». Вместе с «Локо» он выиграл чемпионат России и трижды — Кубок страны.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) полузащитник провел 17 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В турнирной таблице чемпионата «Локомотив» занимает четвертое место, набрав 31 очко.

Ранее Наумов заявил, что Миранчуку не стоит хвататься за соломинку.

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