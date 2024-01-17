Российский теннисист Южный сообщил о смерти супруги

Победитель Кубка Дэвиса в составе сборной России Михаил Южный подтвердил информацию о смерти своей жены Юлии, передает «Матч ТВ».

«Да, это действительно так», — сказал теннисист.

Михаил и Юлия поженились в 2008 году. У пары двое сыновей и дочь. В 2018 годы Южный решил закончить карьеру и стал работать тренером.

В 2006 и 2010 годах Южный доходил до полуфинала US Open. На Australian Open, Уимблдоне и «Ролан Гаррос» теннисист добирался до 1/4 финала. В 2002 и 2006 годах в составе сборной России Южный становился обладателем Кубка Дэвиса.

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