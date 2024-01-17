Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский теннисист Южный сообщил о смерти супруги

«Матч ТВ»: бывший теннисист Южный подтвердил информацию о смерти его жены Юлии

close
100%
youzhnyofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Победитель Кубка Дэвиса в составе сборной России Михаил Южный подтвердил информацию о смерти своей жены Юлии, передает «Матч ТВ».

«Да, это действительно так», — сказал теннисист.

Михаил и Юлия поженились в 2008 году. У пары двое сыновей и дочь. В 2018 годы Южный решил закончить карьеру и стал работать тренером.

В 2006 и 2010 годах Южный доходил до полуфинала US Open. На Australian Open, Уимблдоне и «Ролан Гаррос» теннисист добирался до 1/4 финала. В 2002 и 2006 годах в составе сборной России Южный становился обладателем Кубка Дэвиса.

Ранее умер бывший защитник сборной Украины и московского ЦСКА Богдан Шершун. Сообщается, что у Богдана была длительная болезнь, с которой известный игрок так и не сумел справиться. В сезоне-2004/05 вместе с ЦСКА защитник выиграл Кубок УЕФА.

Ранее умер легендарный бразильский тренер Марио Загалло.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами