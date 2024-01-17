Призер ОИ назвал требования МОК к россиянам ущемлением прав спортсменов

Российский пловец, серебряный призер Олимпиады и бронзовый призер чемпионата мира Евгений Коротышкин высказался о возможном участии российских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе. В беседе с «Газетой.Ru» он назвал требования Международного олимпийского комитета (МОК) ущемлением прав спортсмена.

«О нейтральном статусе можно дискутировать долго и все же не прийти к единому мнению. Знаете, в разных обстоятельствах и периодах жизни могут быть разные решения со стороны спортсменов. Наши атлеты уже выступали в нейтральном статусе, без флага, без гимна — с запретами и ограничениями. Сейчас добавилось, что спортсмены не могут выйти в микст-зону вместе с остальными.

Насколько требования МОК имеют отношение к спорту? Хорошо, они запрещают выступать спортсменам, аффилированным с силовыми структурами — но они же, по факту, не стоят на плацу, не являются агентами национальной безопасности. Они только выступают за свой спортивный клуб. Конечно, многие спортсмены ищут возможности заработать, представлять чьи-то интересы на соревнованиях – они не могут без этой поддержки показывать высокие результаты. И то, что прилетели новые требования от международных организаций, является прямым ущемлением прав спортсмена.

Если МОК будет придерживаться такой риторики, во-первых, он превращается в политическую организацию, а во-вторых, это путь в никуда. Олимпийская хартия все-таки создавалась для того, чтобы выделить спортсменов в отдельную категорию людей, которые олицетворяют дружбу и здоровье. И сейчас это ущемление прав спортсменов уничтожает всю идеологию олимпийского движения.

Сейчас наша задача — чтобы спортсмены не теряли желания заниматься спортом. Теперь мы увидели, что на Олимпиаде жизнь не заканчивается. Необходимо придумывать новые приоритеты и ставить дополнительные задачи», — подчеркнул Коротышкин.

МОК готов допустить российских спортсменов до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе, без флага, гимна и каких-либо национальных символов. При этом для того, чтобы иметь право выступить на Олимпиаде, атлеты должны заявить об отказе от поддержки специальной операции России на Украине. Кроме того, они не должны иметь отношение к силовым структурам — соответственно, к спортивным обществам «Динамо» и ЦСКА.

Ранее Коротышкин назвал вопрос безопасности приоритетным для россиян на международных турнирах.