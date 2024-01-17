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Вяльбе назвала дураками сбежавших в США российских фехтовальщиков

Глава ФЛГР Вяльбе назвала предателями бежавших в США фехтовальщиков

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, говоря о решении российских фехтовальщиков Сергея Биды и Константина Лоханова получить американское гражданство, чтобы представлять США на летних Олимпийских играх — 2024, заявила, что предатели нигде не нужны. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я вообще не люблю предателей. Они нигде не нужны, и их никто не любит. Это все не надолго. Даже если что-то для них сделают, это не будет значить, что они станут американцами. Главный спонсор для любого спортсмена — это государство. Позорно бежать, просто дураки», — заявила Вяльбе.

Издание USA Today сообщило, что Сергей Бида, а также бывший саблист сборной России Константин Лоханов намерены выступать за сборную США на Олимпиаде 2024 года в Париже. При этом Виолетта Бида, супруга Сергея Биды, участия в Играх принять не сможет из-за беременности.

МВД России 26 декабря объявило супругов в розыск. Им грозит до десяти лет тюрьмы. Шпажисты, будучи действующим офицером Росгвардии и действующей военнослужащей, приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.

Ранее мать уехавшего из России шпажиста Биды заявила, что он не хотел получать гражданство США.

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