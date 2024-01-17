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Панарин признан второй звездой дня в НХЛ

Российского форварда «Рейнджерс» Панарина признали второй звездой дня в НХЛ

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Dennis Schneidler-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает официальный сайт Лиги.

В матче регулярного чемпионата против «Сиэтл Кракен», который завершился победой «Рейнджерс» со счетом 5:2, Панарин отдал результативный пас и стал вторым россиянином, набравшим 60-е очко в текущем сезоне НХЛ. Всего эта отметка покорилась пятерым игрокам.

Панарин стал первым хоккеистом в истории «Рейнджерс», который записал в свой актив не менее двух сезонов с результативностью в 60 очков за 43 матча или меньше с начала регулярного чемпионата. В текущем сезоне НХЛ российский нападающий принял участие в 43 матчах, в которых забросил 27 шайб и сделал 33 результативные передачи.

Панарин выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2019 года. До этого он играл в Национальной хоккейной лиге за «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхоукс».

Первой звездой дня стал нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митч Марнер, который отметился голом в матче «Детройт Ред Уингс» (2:4) и набрал свое 600-е очко в НХЛ за всю карьеру. Третьей звездой стал еще один игрок «Торонто», форвард Эндрю Копп, который в этом матче стал автором победной шайбы.

Ранее Илья Ковальчук отреагировал на недовольство фанатов «Спартака».

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