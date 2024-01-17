Стиль хоккея «Ак Барса» назвали «блевотным»

Бывший нападающий ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Никита Филатов в своем Telegram-канале жестко раскритиковал последние матчи казанского «Ак Барса».

«Шесть игр в 2024 году сыграл «Ак барс»… Забили семь голов. Но зато это кубковым хоккеем называют! Да это блевотина, а не хоккей!

C бюджетом макcимальным, c кучей техничных и маcтеровитых игроков. Как по мне, это кошмар. И чем меньше будет команд, играющих в таком cтиле, тем проще будет привлекать новых болельщиков и раcтить новых звезд», — написал Филатов.

16 января «Ак Барс» в гостях уступил «Сочи» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе «южан» голами отметились Дмитрий Уткин (дважды) и Николай Чебыкин. У казанцев единственную шайбу забросил Александр Радулов.

Это второе поражение команды Зинэтулы Билялетдинова в последних трех играх. После 51 матча текущего сезона «Ак Барс» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции лиги. В следующей встрече казанцы примут на своей площадке тольяттинскую «Ладу» (18 января).

Ранее игроку «Сочи» порезали лицо во время матча с «Ак Барсом».