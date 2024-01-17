«Вашингтон» без Овечкина одержал уверенную победу в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» встречался с »Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Шайбы забросили Итан Бир и Том Уилсон. Капитан «столичных» Александр Овечкин пропустил третий матч подряд из‑за травмы. Журналист Том Гулитти сообщал, что 38-летний россиянин участвовал в тренировке перед встречей с «Дакс».

Всего в текущем сезоне россиянин провел на льду 39 матчей, отметившись восьмью заброшенными шайбами и 19 результативными передачами. На счету Овечкина 830 голов за всю карьеру в НХЛ. Его отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 64 гола.

«Вашингтон» с 48 очками занимает 10-е место в Восточной конференции. «Анахайм» идет на 14-й строчке в Западной конференции. В активе команды 31 балл.

Следующий матч «Кэпиталз» проведут с «Сент-Луис Блюз», а «Анахайм» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».

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