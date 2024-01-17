Хоккеисту порезали коньком лицо во время матча КХЛ

Нападающему «Сочи» Александру Перевалову коньком порезали лицо в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского «Ак Барса». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Инцидент произошел в первом периоде. Перевалов боролся за шайбу с игроком «Ак Барса» Дмитрием Юдиным, тот, пытаясь сохранить равновесие, поднял ногу и случайно задел лицо форварду «Сочи». Видео эпизода доступно в Telegram-канале клуба.

19-летний Перевалов покинул площадку с помощью медицинской бригады, больше на лед он не выходил. После матча пресс-служба «Сочи» сообщила, что с нападающим все в порядке.

Игра завершилась победой «Сочи» со счетом 3:1. В составе «южан» голами отметились Дмитрий Уткин (дважды) и Николай Чебыкин. У казанцев единственную шайбу забросил Александр Радулов.

Эта победа стала для «Сочи» первой с 26 ноября 2023 года, когда черноморская команда обыграла в гостях хабаровский «Амур» (5:2).

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