Овечкин пропускает третий матч «Вашингтона» подряд

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не вышел на лед в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Анахайм Дакс».

Овечкин пропустил последние две встречи своей команды в НХЛ из‑за травмы нижней части тела. Несмотря на то, что 38-летний россиянин провел тренировку перед домашней игрой с «Дакс», в заявку на матч он не попал. Нападающий пропускает третий кряду матч «столичных».

Матч «Вашингтон» — «Анахайм» начался в 3:00 по московскому времени. После 15 минут первого периода счет не открыт.

Всего в текущем сезоне россиянин провел на льду 39 матчей, отметившись восьмью заброшенными шайбами и 19 результативными передачами. На счету Овечкина 830 голов за всю карьеру в НХЛ. Его отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 64 гола.

Овечкин является воспитанником московского «Динамо». Он выступал за клуб с 2001 по 2005 год. Также он играл за бело-голубых в сезоне-2012/13.

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