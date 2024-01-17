Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-чемпион мира по боксу: Галкин и Макаревич* мне противны

Бывший боксер Валуев назвал Галкина и Макаревича людьми из окопов, что напротив

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев рассказал в комментарии Sport24 о своем отношении к артистам Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом) и Андрею Макаревичу (признан в РФ иностранным агентом).

«Талант не определяет истинное нутро. Они мне противны как пока соотечественники. По сути, на сегодняшний день они люди из окопов, что напротив. Удивлюсь, если их кто-то еще ждет в России. Хотя, вероятно, их все-таки будут тут ждать. Сотрудники ФСИН», — заявил Валуев.

В 2005, в 2007 и в 2009 годах Валуев удерживал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), а в 2008-м был временным чемпионом мира. В 2010 году он завершил спортивную карьеру из-за доброкачественной опухоли головного мозга. Валуев перенес две операции, однако хирурги не сумели убрать опухоль полностью, из-за чего боксер был вынужден оставить большой спорт.

Ранее белорусский тренер оскорбительно высказался о России.

*  признан в РФ иностранным агентом
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами