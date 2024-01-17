Экс-чемпион мира по боксу: Галкин и Макаревич* мне противны

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев рассказал в комментарии Sport24 о своем отношении к артистам Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом) и Андрею Макаревичу (признан в РФ иностранным агентом).

«Талант не определяет истинное нутро. Они мне противны как пока соотечественники. По сути, на сегодняшний день они люди из окопов, что напротив. Удивлюсь, если их кто-то еще ждет в России. Хотя, вероятно, их все-таки будут тут ждать. Сотрудники ФСИН», — заявил Валуев.

В 2005, в 2007 и в 2009 годах Валуев удерживал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), а в 2008-м был временным чемпионом мира. В 2010 году он завершил спортивную карьеру из-за доброкачественной опухоли головного мозга. Валуев перенес две операции, однако хирурги не сумели убрать опухоль полностью, из-за чего боксер был вынужден оставить большой спорт.

Ранее белорусский тренер оскорбительно высказался о России.