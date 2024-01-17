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Руководителя «Зенита» раскритиковали за скандальный жест в адрес «Спартака»

Менеджер Стипиди назвал перебором жест Медведева на сборах «Зенита» в ОАЭ

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ФК «Зенит»

Футбольный менеджер Павел Стипиди раскритиковал председателя правления петербургского «Зенита» Александра Медведева за его жест в разговоре с бразильским полузащитником сине-бело-голубых Клаудиньо. Своим мнением он поделился с «Евро-Футбол.Ру».

«При всем уважении к Медведеву, не могу этого понять. А не заигрался ли человек, что так вольготно ведет себя? Тем более в нынешнее время. Это ни в какие рамки не лезет. Такие жесты — это перебор. Медведев не мальчик, ему не 15 лет. Он взрослый человек, был чиновником всю жизнь, сейчас он руководитель всего спорта в Санкт-Петербурге. Ну надо же себя как-то по-другому вести, должна быть солидность у такого человека», — заявил Стипиди.

15 января пресс-служба «Зенита» опубликовала видео на YouTube-канале с первого дня сборов команды в ОАЭ. На нем Медведев поприветствовал каждого игрока команды, а во время диалога с Клаудиньо показал непристойный жест. При этом словами объяснил, что данный жест относится к московскому «Спартаку». Позже видео было удалено с YouTube-канала клуба.

Ролик можно посмотреть в Телеграм-канале журналиста Ивана Карпова.

В первом официальном матче 2024 года команды сыграют между собой в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 18 туров чемпионата страны подопечные Сергея Семака набрали 36 очков и занимают втрое место в турнирной таблице. Отставание от лидера «Краснодара» составляет два балла. «Спартак» набрал 30 очков и расположился на пятом месте.

Ранее Медведев объяснил свой скандальный жест.

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