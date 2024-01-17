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Футболист сборной России согласился на переход в топ-клуб Турции

Sabah: игрок «Локомотива» Антон Миранчук дал согласие на переход в «Бешикташ»

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РИА Новости

Футболист московского «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук дал согласие на переход в стамбульский «Бешикташ». Об этом сообщает Sabah.

По данным издания, 28-летний полузащитник не принял предложение «железнодорожников» по новому контракту, так как российский клуб захотел снизить его зарплату с €2,4 млн до €1,2 млн.

Отмечается, что Миранчук согласился на переход в «Бешикташ», но запросил зарплату в размере €3 млн в год – эта сумма намного выше той, которую клуб готов платить. Переговоры между сторонами продолжаются.

Миранчук является воспитанником «Локомотива», в 2016 году полузащитник на правах аренды выступал за эстонскую «Левадию». Всего на счету футболиста 203 матча за красно-зеленых. Вместе с клубом он выиграл чемпионат России и трижды — Кубок страны.

В текущем сезоне Российской премьер-лиге (РПЛ) полузащитник провел 17 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В турнирной таблице чемпионата «Локомотив» занимает четвертое место, набрав 31 очко.

С 2017 года Миранчук вызывается в национальную сборную России.

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