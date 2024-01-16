Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывший тренер «Спартака» объяснил, зачем «Ростову» Глушаков

Тренер Гладилин заявил, что Глушаков может получить работу в «Ростове»

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что полузащитник Денис Глушаков, который отправился на зимние сборы вместе с «Ростовом», может оказаться на работе в клубе по окончании карьеры.

«Глушаков — уже возрастной футболист, я думаю, что Валерий Карпин и руководство «Ростова» идут Денису навстречу, чтобы после окончании игровой карьеры он сразу получил какую-то должность в клубе. В «Ростове» много работы, поэтому может, что его оставят где-то в штабе. Как игрок Глушаков «Ростову» не нужен, у них нет проблем в опорной зоне, плюс не стоит никаких турнирных задач. Ни борьба за вылет, ни за медали им не грозят в этом сезоне», — заявил Гладилин.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из московской команды подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го покинул клуб и перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.

Последним клубом Глушакова был костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге.

После 18 туров чемпионата страны «Ростов» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Александра Кокорина могут пригласить в махачкалинское «Динамо».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами