Бывший тренер «Спартака» объяснил, зачем «Ростову» Глушаков

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что полузащитник Денис Глушаков, который отправился на зимние сборы вместе с «Ростовом», может оказаться на работе в клубе по окончании карьеры.

«Глушаков — уже возрастной футболист, я думаю, что Валерий Карпин и руководство «Ростова» идут Денису навстречу, чтобы после окончании игровой карьеры он сразу получил какую-то должность в клубе. В «Ростове» много работы, поэтому может, что его оставят где-то в штабе. Как игрок Глушаков «Ростову» не нужен, у них нет проблем в опорной зоне, плюс не стоит никаких турнирных задач. Ни борьба за вылет, ни за медали им не грозят в этом сезоне», — заявил Гладилин.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из московской команды подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го покинул клуб и перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.

Последним клубом Глушакова был костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге.

После 18 туров чемпионата страны «Ростов» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице.

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