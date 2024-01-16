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Кокорина могут пригласить в махачкалинское «Динамо»

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Газизов не исключил приглашения Кокорина

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Aris Limassol F.C/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов не исключил приглашения в команду Александра Кокорина, если клуб выйдет в Российскую премьер-лигу (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Хорошая мысль. Кокорин нам точно поможет. Если решим задачу по выходу в РПЛ, то летом подумаем над этим вариантом», — сказал Газизов.

Кокорин выступает за кипрский «Арис» на правах аренды. Летом 2022 года итальянская «Фиорентина», которой принадлежат права на футболиста, отдала его в аренду в «Арис», за который форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне.

В 2018 году Кокорин попал в тюрьму. Он стал фигурантом уголовного дела о двух драках в центре Москвы. Нападающий в одном из заведений столицы ударил стулом главу департамента Минпромторга Дениса Пака, нанеся ему черепно-мозговую травму, и получил реальный срок. В сентябре 2019 года он вышел по УДО.

Ранее Кокорин опубликовал таинственный пост про первую любовь.

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