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Фанаты «Спартака» высказались против Ковальчука

Фанаты «Спартака» о Ковальчуке: мы не видим от него никакой пользы

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Фанатское объединение московского «Спартака» «Ультра» выступило с критикой хоккеиста красно-белых Ильи Ковальчука, передает «Чемпионат».

«Мы не видим никакой пользы в приходе Ковальчука в наш клуб. Мы считаем, что его поступки сказали за него все. Вместо того, чтобы на несколько месяцев осчастливить болельщиков в Сокольниках, ты выбираешь огромные контракты — это не делает тебя человеком чести», — говорится в заявлении.

14 января «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) разгромно проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счетом 2:6. Это поражение для красно-белых стало шестым подряд. Следующий матч подопечные Алексея Жамнова проведут против «Витязя» 16 января.

В текущем сезоне Ковальчук провел за «Спартак» семь матчей в КХЛ, отметившись тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей. Он подписал контракт с красно-белыми в декабре 2023 года.

Ковальчук в составе сборной России — олимпийский чемпион 2018 года, двукратный чемпион мира.

Ранее игрок «Спартака» заявил, что Ковальчук авторитетом держит раздевалку.

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