Булыкин назвал легендарным противостояние между Роналду и Месси

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что вручение приза нападающему Лионелю Месси как лучшему игроку 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) является жестом уважения к нему как к одному из самых выдающихся игроков в истории.

По его мнению, португальский форвард Криштиану Роналду в свое время выиграл множество индивидуальных призов как раз по той же причине.

«К ним обосновано подобное отношение, потому что они очень многое сделали для футбола. Не думаю, что когда-либо в истории футбола повториться дуэль, подобная дуэли Месси и Роналду, когда они на двоих выиграли 13 «Золотых мячей». Это, конечно, было легендарное сражение. Теперь настает время молодых, происходит смена поколений, и я выступаю за то, чтобы их уже начинали отмечать индивидуальными наградами. Моложые игроки рвутся вперед и стремятся показать все, на что способны», — заявил Булыкин.

15 января Месси в третий раз выиграл приз The Best Men's Player, в активе Роналду два таких приза. При этом сам Месси на церемонию вручения наград не приехал. Издание DSports изначально сообщило, что причиной данного решения стал итог голосования, в котором Месси не стал победителем.

Ранее Дмитрий Булыкин объяснил, как надо выбирать лучшего футболиста мира.